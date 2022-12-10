Количество пригородных поездов увеличится между Бором и проспектом Гагарина ФОТО: телеграм-канал «Телеграмма РЖД»

Количество нижегородских электричек увеличится между Бором и Проспектом Гагарина уже с 11 декабря. Об этом сообщается в телгерам-канале «Телеграмма РЖД».

Пригородные поезда на маршруте Проспект Гагарина – Нижний Новгород - Московский – Моховые Горы начнут курсировать не 4, а уже до 9 раз в сутки.

На этом направлении будут работать современные поезда ЭП3Д. В этих электричках есть все необходимое, чтобы поездка была комфортной.

– Увеличение здесь частоты курсирования поездов особенно актуально в связи с планами по ремонту первого Борского моста через реку Волгу в 2023 году, – отметили в телеграм-канале РЖД.

Расписание движения нижегородских пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».