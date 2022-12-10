Почти тысяча рабочих в две смены устраняют последствия снегопада на улицах Нижнего Новгорода

Спецтехника приведена в режим повышенной готовности Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода продолжают сегодня, 10 декабря, устранять последствия снегопада, начавшегося еще вечером 9 декабря. Просыпку, прометание и уборку тротуаров, а также остановок проводит почти тысяча дорожных рабочих в две смены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Всего за 10 декабря было задействовано 460 единиц дорожной техники для уборки улиц Нижнего Новгорода. Кроме того, за прошедшие сутки было израсходовано почти 3 тысячи тонн противогололедных материалов.

– По прогнозам синоптиков, снег будет идти все выходные – где-то меньше, где-то больше. Ситуация находится на личном контроле у глав районов, – заявили в департаменте.

На данный момент в каждом районе Нижнего Новгорода уделено внимание уборки не только основных улиц или магистралей, но, конечно, и придомовых территорий, внутриквартальных проездов, бульваров и скверов.

Кроме того, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщают, что спецтехника приведена в режим повышенной готовности, так как в ближайшее время по Нижнему Новгороду ожидаются осадки.