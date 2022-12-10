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НовостиОбщество10 декабря 2022 8:39

Более 260 единиц техники убирают последствия прошедшего снегопада на улицах Нижнего Новгорода

Всего за текущие сутки на территории города было задействовано 460 единиц дорожной техники
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Всего за текущие сутки на территории города было задействовано 460 единиц дорожной техники

Всего за текущие сутки на территории города было задействовано 460 единиц дорожной техники

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 260 единиц дорожной техники заняты уборкой последствий снегопада на улицах Нижнего Новгорода 10 декабря. Данные о количестве техники на маршруте предоставляются на платформе «Лобачевский».

На интерактивной карте платформы в режиме реального времени обновляются данные о количестве работающей дорожной техники в Нижнем Новгороде. Уборка улиц, особенно после прошедшего снегопада, ведется непрерывно.

По данным на 11.13 10 декабря, уборкой на маршрутах занимается 264 единицы техники. Всего с 00.00 10 декабря было задействовано 460 единиц дорожной техники для уборки улиц Нижнего Новгорода.

Напомним, по данным регионального Управления МЧС, синоптики прогнозировали сохранение сильного снега и значительных гололедно-изморозевых отложений ночью 9 декабря и днем 10 декабря.