Более 260 единиц техники убирают последствия прошедшего снегопада на улицах Нижнего Новгорода

Всего за текущие сутки на территории города было задействовано 460 единиц дорожной техники Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 260 единиц дорожной техники заняты уборкой последствий снегопада на улицах Нижнего Новгорода 10 декабря. Данные о количестве техники на маршруте предоставляются на платформе «Лобачевский».

На интерактивной карте платформы в режиме реального времени обновляются данные о количестве работающей дорожной техники в Нижнем Новгороде. Уборка улиц, особенно после прошедшего снегопада, ведется непрерывно.

По данным на 11.13 10 декабря, уборкой на маршрутах занимается 264 единицы техники. Всего с 00.00 10 декабря было задействовано 460 единиц дорожной техники для уборки улиц Нижнего Новгорода.

Напомним, по данным регионального Управления МЧС, синоптики прогнозировали сохранение сильного снега и значительных гололедно-изморозевых отложений ночью 9 декабря и днем 10 декабря.