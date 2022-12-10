Энергетики филиала «Нижновэнерго» продолжают круглосуточно вести работы, несмотря на неблагоприятные погодные условия

В Нижегородской области наблюдается ухудшение метеорологической обстановки, сопровождающееся переходом через ноль, порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом и гололедными явлениями.

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского силы и средства были заранее мобилизованы, а также обеспечено постоянное взаимодействие с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.

Кроме того, для усиления работы филиала «Нижновэнерго» к оперативному реагированию привлечены специалисты и техника из других регионов.

Напомним, что специалисты «Нижновэнерго» продолжают вести восстановительные работы на территории региона после прохождения ледяного дождя.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.