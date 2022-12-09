Нижегородские ДУКи должны заплатить до 100 тысяч рублей за некачественную уборку дворов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Нижегородские ДУКи, ТСЖ и ТСН ответят за нарушение требований жилищного законодательства при содержании общего имущества. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.

Административные дела возбуждены в отношении 15 домоуправляющих копаний. Таким был итог проверки более 1 500 дворовых и придомовых территорий Госжилинспекцией региона за две недели.

Стало известно, что административную ответственность понесут домоуправляющие компании, ТСЖ и ТСН Нижегородского, Советского, Приокского, Ленинского и Московского районов Нижнего Новгорода. Кроме того, компании Первомайского района, Борского района, Кулебакского района, Городецкого района, Кстовского района и Сергачского района Нижегородской области, а также города Дзержинска.

Для должностных лиц Управляющих компаний за нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или же дисквалификация сроком до трех лет. Для юридических лиц управляющих компаний также предусмотрен штраф, но уже в размере от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для ТСЖ, ТСН и ЖСК рассчитан штраф на должностных лиц в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, сейчас проходит проверка работы еще 85 ДУКов и ТСЖ.