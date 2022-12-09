«Карту Победы» планируют ввести для людей пожилого возраста в Нижегородской области Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

«Карту Победы» по аналогии с «Пушкинской картой» планируют ввести в Нижегородской области. Карта будет предназначена для людей, чье детство прошло в период Великой Отечественной войны.

– Новую меру господдержки предусматривает проект регионального закона «О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа», – сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на первого заместителя председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольгу Щетинину.

Стоит отметить, что, согласно пояснительной записке к документу, законопроект предлагает ввести в Нижегородской области новые категории граждан. Это «дети военного времени», «дети-сироты военного времени», а также «несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год».

Также в Нижегородской области карту получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

«Карта Победы» будет давать возможность приобретать бесплатные билеты на мероприятия в культурных учреждениях и даже посещать ФОКи. Кроме того, у проекта, возможно, будут такие партнеры, как аптеки и компании, торгующие продуктами питания. В перспективе они могли бы предоставлять по новой карте специальную скидку.

Стоит отметить, что «Карта Победы» будет именной. Следовательно, приобрести бесплатные билеты на мероприятия или скидку в организациях партнеров сможет исключительно собственник карты, но не его родственники.

– Да, представители этих льготных категорий все уже достаточно пожилые, но, общаясь с людьми, я знаю: среди них немало активных граждан, - говорит Ольга Щетинина. - Конечно, у всех разная ситуация со здоровьем, на выставку в областной центр человек может не поехать. Но сейчас наши театры планируют гастроли в районах области. То есть театр сам приедет в райцентр. А магазины продуктов питания и аптеки точно нужны всем. Пусть это будет для них дополнительной поддержкой.