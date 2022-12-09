Клуб директоров школ хотят создать на площадке «Школы 800» в Нижнем Новгороде ФОТО: Юлия Горшкова

Клуб директоров школ планируют создать на площадке нижегородской «Школы 800». Такое предложение поступило от участников первого в регионе Директорского форума, состоявшегося 8 декабря в новом корпусе «Школы 800» в Верхних Печерах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе дискуссий форума был затронут ряд интересных тем. Так, эксперты обсудили подходы к повышению квалификации педагогов, способы привлечения и развития кадров в коллективах, а также тренды совершенствования компетенций работников системы образования.

На встрече были выработаны решения по данным вопросам. Их планируют продвигать масштабно на федеральном уровне.

– «Школа-800» должна вобрать в себя не только качественное образование и красивые пространства, но и методологическую, ресурсную поддержку системы образования Нижегородской области, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. – Она должна стать той площадкой, где мы будем встречаться, чтобы обсуждать все самые актуальные вопросы школьного образования и вырабатывать совместные решения.