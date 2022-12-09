Себестоимость поездки в нижегородском метро составила чуть более 80 рублей Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Себестоимость поездки в метро Нижнего Новгорода составила чуть более 80 рублей. Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович считает такую стоимость очень высокой. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Руководитель «Нижегородского метро» отчитался о кредиторской и дебиторской задолженностях. Станислав Прокопович отметил, что цифры эти являются рабочими и не увеличиваются. Тем не менее метрополитен остается самым дорогим видом транспорта.

– Но надеюсь, что цену проезда для пассажиров удастся сохранить на существующем уровне, – добавил председатель комиссии по транспорту.

Напомним, проект «Чистое небо», призванный очистить улицы Нижнего Новгорода от лишних проводов, в 2023 году будет реализован на проспектах Ленина и Гагарина.