Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:26

Администрация Нижнего Новгорода обязана по решению суда предоставить жилье 187 сиротам

Но обеспечить исполнение всех решений судов мэрия пока не может
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Администрация Нижнего Новгорода обязана по решению суда предоставить жилье 187 сиротам

Администрация Нижнего Новгорода обязана по решению суда предоставить жилье 187 сиротам

Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Нижнего Новгорода на данный момент находятся решения судов, согласно которым необходимо предоставить жилье 187 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но, к сожалению, сейчас этот вопрос до конца решить не получится. Это связано с тем, что нужное количество квартир отсутствует. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода, отвечая на вопросы нижегородцев ВКонтакте.

Нижегородец Анатолий Д. обратился с вопросом о жилплощади. Он сообщил, что стоит в очереди на получение квартиры уже 9 лет. 26 апреля этого года он получил исполнительный лист, по которому администрация Нижнего Новгорода должна предоставить жилье в течение 6 месяцев.

Мэрия города отреагировала на это сообщение и отметила, что данный вопрос будет решаться на заседании городской комиссии при наличии жилых помещений.

– Сроки предоставления жилого помещения зависят от сроков приобретения Министерством социальной политики Нижегородской области необходимого количества квартир и завершения мероприятий по передаче их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, – так ответил представитель мэрии Нижнего Новгорода в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, администрацией города было добавлено, что мужчине может быть предоставлена ежемесячная компенсация расходов за оплату съемной квартиры, в которой он проживает сейчас.