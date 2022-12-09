Администрация Нижнего Новгорода обязана по решению суда предоставить жилье 187 сиротам Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Нижнего Новгорода на данный момент находятся решения судов, согласно которым необходимо предоставить жилье 187 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но, к сожалению, сейчас этот вопрос до конца решить не получится. Это связано с тем, что нужное количество квартир отсутствует. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода, отвечая на вопросы нижегородцев ВКонтакте.

Нижегородец Анатолий Д. обратился с вопросом о жилплощади. Он сообщил, что стоит в очереди на получение квартиры уже 9 лет. 26 апреля этого года он получил исполнительный лист, по которому администрация Нижнего Новгорода должна предоставить жилье в течение 6 месяцев.

Мэрия города отреагировала на это сообщение и отметила, что данный вопрос будет решаться на заседании городской комиссии при наличии жилых помещений.

– Сроки предоставления жилого помещения зависят от сроков приобретения Министерством социальной политики Нижегородской области необходимого количества квартир и завершения мероприятий по передаче их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, – так ответил представитель мэрии Нижнего Новгорода в социальной сети ВКонтакте.

Кроме того, администрацией города было добавлено, что мужчине может быть предоставлена ежемесячная компенсация расходов за оплату съемной квартиры, в которой он проживает сейчас.