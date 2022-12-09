Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

В ближайшие выходные метеорологи прогнозируют ухудшение погоды в Нижегородской области – снегопад с мокрым снегом, колебания температуры ниже нуля градусов. В связи с этим в филиале "Нижновэнерго" сохраняется особый режим работы.

Энергетики готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Кроме сил филиала к оперативному реагированию привлечены специалисты и техника из других регионов: в Нижегородскую область дополнительно прибыли 122 бригады (556 человек и 208 единиц техники, 20 резервных источников энергоснабжения). Всего в готовности находятся 200 бригад, состоящие из 898 человек и 329 единиц техники. Энергетики укомплектованы оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В филиале продолжает работать оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Усилен контроль за работой энергообъектов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Специалисты «Нижновэнерго» продолжают вести восстановительные работы на территории региона после прохождения ледяного дождя. В отдельных районах развернуты мобильные пункты работы с потребителями, где жители могут оставить обращения по вопросам электроснабжения. Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.