Здание Арзамаспассажиравтотранса будет передано Нижегородской епархии в 2026 году ФОТО: телеграм-канал Нижегородской епархии РПЦ

Здание предприятия «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт», которое находится в собственности Нижегородской области, будет передано «Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви». Об этом сообщается в постановлении регионального правительства от 7 декабря 2022 года.

Дом №12, 2/1, на площади Соборной в городе Арзамас ранее принадлежал Арзамасскому Николаевскому женскому монастырю. А сейчас здание закреплено за государственным предприятием Нижегородской области АПАТ.

Согласно постановлению, министерство транспорта ответственно за ремонт объекта перед передачей его во владения епархии. Кроме того, необходимо, чтобы пассажирские перевозки в Арзамасе осуществлялись бесперебойно, несмотря на смену местонахождения диспетчерского пункта.

Планируется, что передача объекта в собственность религиозной организации пройдет в середине 2026 года.