Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 9 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие 1-3 часа. Соответствующее экстренное предупреждение в пятницу днем распространило региональное Управление МЧС.

По информации ведомства, кроме сильного снега синоптики прогнозируют значительные гололедно-изморозевые отложения. Такая обстановка за окном сохранится всю ночь и, вероятно, завтрашний день 10 декабря.

Ранее нижегородцев предупредили о том, что на регион надвигается мощный снежный циклон. В период с 8 по 17 декабря в Нижнем Новгороде выпадет около 45 мм осадков – этого количества хватит, чтобы образовались полуметровые сугробы.