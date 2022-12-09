Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 10:40

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 9 декабря

Непогода сохранится ночью и даже на следующий день
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 9 декабря.

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 9 декабря.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие 1-3 часа. Соответствующее экстренное предупреждение в пятницу днем распространило региональное Управление МЧС.

По информации ведомства, кроме сильного снега синоптики прогнозируют значительные гололедно-изморозевые отложения. Такая обстановка за окном сохранится всю ночь и, вероятно, завтрашний день 10 декабря.

Ранее нижегородцев предупредили о том, что на регион надвигается мощный снежный циклон. В период с 8 по 17 декабря в Нижнем Новгороде выпадет около 45 мм осадков – этого количества хватит, чтобы образовались полуметровые сугробы.