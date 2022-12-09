Улицу 50-летия Победы в Нижнем Новгороде перекроют с 9 по 16 декабря. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Улицу 50-летия Победы в Московском районе перекроют с 9 до 16 декабря в связи с заменой трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Коминтерна. С 21.00 9 декабря будет закрыто движение по улице 50-летия Победы на участке от улицы Гвардейцев до улицы Коминтерна.

Транспортные потоки, включая автобусы и маршрутки, будут направлены по улицам Гвардейцев и Страж Революции, по последней движение временно станет двухсторонним. А вот парковка на улице Страж Революции на это время будет под запретом, чтобы не создавать помех и в без того сложной дорожной обстановке.

Замена трамвайных линий в Нижнем Новгороде ведется в рамках программы обновления инфраструктуры наземного электротранспорта. Так, участке улицы Коминтерна от дома №164 до дома №10 будет обновлено более двух километров путей.