Административные дела заведены на 15 ДУКов Нижегородской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Административные дела возбуждены в отношении 15 домоуправляющих копаний. Таким стал итог проверки более 1 500 дворовых и придомовых территорий Госжилинспекцией региона за две недели. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородцы направляли жалобы на качество уборки дворов и тротуаров. После чего была проведена проверка по этому вопросу. 15 компаний ее не прошли, и теперь они понесут административную ответственность. Стоит отметить, что сейчас проходит проверка работы еще 85 ДУКов и ТСЖ.

Также по поручению Глеба Никитина главы районов лично контролируют качество уборки территорий.

Напомним, проект «Народный рейтинг» ДУКов уже скоро запустят в Нижегородской области. Он поможет выявить те компании, которые относятся к работе халатно. Но также и другие, которые подают пример своей работой.