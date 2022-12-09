Спрос на аренду новогодних елок в Нижнем Новгороде вырос на 250%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спрос на аренду новогодних ёлок в Нижнем Новгороде в ноябре вырос на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество объявлений же, предлагающих эту услугу, при этом увеличилось лишь на 44%, сообщает пресс-служба «Авито».

Все чаще люди выбирают вариант взять зеленую красавицу в аренду, потому как цены на красивые ёлки сейчас кусаются, да и хранить ее вместе с игрушками надо где-то целый год.

Средняя стоимость посуточной аренды новогодней ели в Нижнем Новгороде составляет 200 рублей, чем дольше период аренды – тем выгоднее. Так, взять елку на 2-3 недели обойдется примерно в 3 тысяч рублей.

Также в преддверии Нового года появилось множество услуг для праздника: украшение дома или квартиры «под ключ», реставрация старых новогодних игрушек и украшений, разработка индивидуального дизайна ёлки.