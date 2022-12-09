Организатору детского тура, в котором погиб 10-летний нижегородец, заменили условный срок на реальный

Принято решение о назначении реального лишения свободы в колонии общего режима. Фото: СОЦСЕТИ

Директору фирмы «Галерея Вип Тур» Светлане Вахтель заменили условный срок на реальный. Нижегородка признана виновной в некачественном оказании услуг, которое привело к гибели человека. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе Нижегородского областного суда, принято решение о назначении реального лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в ноябре 2018 года в городецком районе загорелась турбаза ForREST Green. В результате погиб 10-летний мальчик.

Позднее выяснилось, что туристическая база, где отдыхали дети, оказалась незаконной постройкой. Кроме того, был допущен ряд нарушений по организации детского отдыха.

Подозреваемую поместили под домашний арест. Позднее по решению суда мера пресечения ей была изменена на залог в размере 2 млн рублей. Таким образом, женщина осталась на свободе. Следственный комитет ходатайствовал о том, чтобы изменить меру пресечения, однако суд оставил ходатайство без удовлетворения.