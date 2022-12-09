Кинофестиваль «Черноречье Фест» впервые пройдет в Дзержинске в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дзержинске впервые состоится кинофестиваль. Мероприятия «Черноречье Феста» пройдут с 22 по 26 февраля 2023 года. В Дзержинск планируют приехать Наталья Варлей, Ирина Муравьева, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и другие актеры. Они проведут творческие и музыкальные вечера, мастре-классы, а также дадут спектакли и концерты.

– Основными площадками фестиваля станут ДКХ, Дворец детского творчества, Театр драмы и Театр кукол, – сообщает в своем телеграм-канале глава города Дзержинска Иван Носков. – Будет и конкурсная программа игровых короткометражных фильмов, анимация от Союзмультфильма.

Президентом «Черноречье Феста» стал секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов. Стоит отметить, что идея такого первого открытого всероссийского фестиваля отечественного кино появилась у актера Сергея Балашова, малая Родина которого – Дзержинск.

Программа фестиваля появится на сайте администрации Дзержинска. Билеты также уже можно приобрести.