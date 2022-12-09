Дзержинск станет площадкой всероссийского кинофестиваля «Черноречье Фест» в 2023 году

В 2023 году, с 22 по 26 февраля, в Дзержинске будет проходить первый открытый всероссийский фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест». Участие в нем планируют принять такие актеры как Наталья Варлей, Сергей Шакуров, Ирина Муравьева, Андрей Межулис, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян, Оксана Сташенко и многие другие.

Всего в рамках фестиваля состоится более 20 мероприятий – спектакли, творческие вечера и мастер-классы, а также конкурсная программа игровых короткометражных фильмов. Площадками событий станут городские учреждения культуры – Дворец культуры химиков, театр кукол и театр драмы.

«Когда мы вместе с командой впервые побывали в Дзержинске, я был удивлен, насколько это красивый город. Он небольшой, но в то же время современный и, что называется, на слуху. Более того, это малая родина актрисы Изольды Извицкой, здесь есть небольшой музей с той самой киношной атмосферой и арт-объект, посвященный ее памяти. Город стоит на реке Оке, виды и просторы просто захватывают дух! На мой взгляд, отличная площадка для полноценного пятидневного кинофестиваля с творческими событиями и общением», – поделился президент первого открытого всероссийского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» Сергей Новожилов.

Фестиваль «Черноречье Фест» пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска. Полная программа доступна на сайте адмдзержинск.рф. Также на сайтах kassir.ru, qtickets.ru и www.afisha.ru уже открывается продажа билетов на события фестиваля.

Программа Черноречье Фест.