Эпидемия свиного гриппа может начаться в Нижегородской области уже этой зимой Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рост случаев заражения свиным гриппом может привести к эпидемии как по Нижегородской области, так и по всей России. В 2009 году этот грипп уже породил эпидемию. Об этом сообщает «NEWSNN.RU».

По данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, свиным гриппом за прошлую неделю заболели 53 человека.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что на данный момент эпидемии как таковой нет, но этой зимой могут произойти изменения. Тем не менее катастрофичной ситуации, какая была в 2009 году, не ожидается. Медики смогут побороть болезнь с помощью вакцин, антибиотиков и других препаратов.

Грипп, который обнаружен сейчас медиками, все же отличается от вируса 2009 года. Свиным гриппом А (H1N1) могут заразиться как взрослые, так и дети, которые сложнее переносят заболевание. После инкубационного периода, продолжительность которого может длиться неделю, возникают такие симптомы, как повышение температуры, головная боль, нарушение сна, слабость, сухой кашель и заложенность носа, иногда наблюдаются боли в мышцах.

Неправильное лечение свиного гриппа может привести к тяжелым последствиям, таким как нарушение сознания и вирусно-гриппозная пневмония.

Эксперты рекомендуют нижегородцам не посещать общественные места при первых признаках заболевания. Но если возможности дистанцироваться нет, то необходимо в местах скопления людей пользоваться маской и антисептиком.

При высокой температуре нужно сразу обращаться к врачу.

– Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Антибиотики пить нельзя без назначения врача. Они при гриппе могут даже навредить, — предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов.

Роспотребнадзор советует сделать прививку от гриппа беременным, пенсионерам и детям, а также тем, кто в силу профессии регулярно общается с людьми.