В проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год внесены изменения на основании предложений депутатов городской Думы

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий 8 декабря 2022 года поддержали проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов с учетом редакционной поправки.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что проект главного финансового документа города был предварительно рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий. «Итоги рассмотрения, в соответствии с Положением о бюджетном процессе, были направлены председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марком Самуиловичем Фельдманом в администрацию города», – заявил спикер Думы.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин сообщил, что в соответствии с предложением депутатов, расходы бюджета города на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства будут увеличены на 19,8 млн руб. Кроме того, в 10 раз увеличен объем финансирования на выплату денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов – до 0,7 млн руб.

По словам Юрия Мочалкина, также в проекте бюджета предлагается увеличить программные расходы на 225,3 млн руб. за счет включения в муниципальные программы расходов на проект «Чистое небо», снос объектов нежилого фонда и НТО, выполнение функций МКУ «Нижегороджилагентство». Таким образом доля программных расходов бюджета выросла с 94,1% до 94,5% и достигала уровня 2022 года.

Директор департамента подчеркнул, что на все запросы дополнительной информации и рекомендации депутатов, высказанные в ходе заседаний постоянных комиссий, были направлены мотивированные ответы.

По мнению председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана, обсуждение проекта бюджета имело системный характер: «В этом году нам удалось выстроить достаточно четкую, структурированную технику взаимодействия депутатов и администрации по проекту бюджета. Все предложения постоянных комиссий были зафиксированы и отработаны профильными департаментами в установленные сроки, результаты представлены депутатам. Это говорит о достаточно эффективной системе управления».

«В целом, высказанные депутатами пожелания можно разделить на две части. Первая часть пожеланий уже учтена в редакционной поправке: это увеличение финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение доли средств, которые будут расходоваться из состава бюджета через программы. Вторая часть предложений депутатов «щелчком» решены быть не могут. Они сегодня находятся в отработке совместно с администрацией и будут реализованы в процессе исполнения бюджета при наличии возможностей», – прокомментировал Марк Фельдман.

Результаты экспертизы проекта бюджета города на следующий финансовый год и на плановый период депутатам представила председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова.

«Сравнивая первоначально утвержденный бюджет на 2022 год с проектом бюджета на 2023 год, можно отметить рост доходов на 9,1% и расходов – на 14,2%. Параметры бюджета соответствуют принципу сбалансированности, обозначенному в Бюджетном кодексе», – отметила она.

Председатель контрольно-счетной палаты подчеркнула, что проект бюджета города на 2023 год предусматривает общее увеличение доходной части на 4 млрд руб. – за счет увеличения неналоговых и налоговых доходов на 3,4 млрд руб., а также роста межбюджетных трансфертов на 0,6 млрд руб.

По ее словам, проект бюджета сформирован в программном виде и направлен на реализацию 23 муниципальных программ. «Анализ распределения бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом бюджета на 2023 год, показал, что расходы на социальную сферу составляют 58,5% от общих плановых расходов, что говорит о социально ориентированном бюджете», – добавила Юлия Абызова.

«Проведенная контрольно-счетной палатой экспертиза показала, что параметры проекта бюджета являются, в целом, достоверными и обоснованными. Нормативы и ограничения, установленные бюджетным законодательством в отношении показателей проекта бюджета, соблюдены. Проект городского бюджета отвечает целям и задачам бюджетной политики города Нижнего Новгорода», – резюмировала председатель контрольно-счетной палаты.

Фото: Пресс-служба городской Думы