Лестницы в подземном переходе около Дворца спорта оборудуют подогревом в 2023 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подогрев ступеней планируется сделать на лестницах в подземном переходе около Дворца спорта на проспекте Гагарина в 2023 году. Об этом пишет Newsroom24 со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

По словам главы города, электропроводка в подземный переход уже заведена – осталось лишь смонтировать систему подогрева ступеней. Эти работы будут возобновлены, когда наступят благоприятные погодные условия.

Подогрев ступеней станет альтернативой козырькам, предназначенным для защиты лестниц от снега и наледи. Козырьки, по словам Юрия Шалабаева, здесь устанавливать не планируется.

- Кровля там не нужна. Она бы закрыла перспективу от Дворца спорта на улицу Бекетова и с Бекетова на Дворец спорта. Это стало бы архитектурной ошибкой, - пояснил он.

В соцсетях многие нижегородцы жалуются, что вынуждены спускаться по этим лестницам буквально по стенке, рискуя упасть и получить травму. Мэр пообещал, что до того, как ступени оборудуют обогревом, их будут содержать в чистоте с помощью противогололедных материалов.