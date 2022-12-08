В Нижегородской области планируют создать фонд для съемок пилотных кинопроектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области планируют создать специальный фонд для пилотных кинопроектов. Об этом сообщает заместитель губернатора Нижегородкой области Олег Беркович в интервью с изданием ТАСС.

Заместитель губернатора рассказал о том, что региональные власти обдумывают идею создания фонда для съемок кино. Так, организация будет финансировать пилотные проекты за относительно небольшие деньги. При этом раскрутка проекта и поиск студии зависят от продюсеров проекта.

Кроме того, в 2023 году в Нижегородской области скорректируют правила предоставления рибейтов в киноиндустрии. Олег Беркович отметил, что система и сейчас достаточно прозрачная, но планируется внести в нее градацию. Это делается для того, чтобы компании лучше представляли распределение средств.

- Есть, например, 20 млн рублей - кому пять, кому два. Потому что все подают заявки на сумму даже больше, в этом году подали на 68 млн рублей, но у нас в бюджете было только 20, - рассказал заместитель губернатора.

Для примера Олег Беркович привел опыт Калининградской области. Так, если в съемках участвует областной центр, то размер рибейта будет зависеть от количества сцен с этим городом.