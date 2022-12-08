Прогулочная зона появится в сквере по улице Сергея Акимова в Канавинском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По просьбам жителей Канавинского района было решено создать прогулочную зону в сквере по улице Сергея Акимова. Об этом информирует пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, прогулочная зона появится в сквере напротив домов №3 и 4 по улице Сергея Акимова. Жители Канавинского района предложили установить освещение, проложить дорожки из брусчатого покрытия, разбить газоны, а также высадить деревья, кустарники и живую изгородь.

- Поскольку наш дом находится рядом с проезжей частью и железнодорожными путями - живая изгородь станет прекрасным подавителем шума от проезжающих машин и поездов, - рассказала жительница дома № 3 по улице Сергея Акимова Елена Карпова.

Территорию планируется благоустроить в 2024 году. По словам главы районной администрации Александра Вовненко, средства на обновление сквера получены благодаря экономии, которая образовалась от проведения конкурсных процедур по реализации проектов в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».