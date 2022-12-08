Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом. Как отметил мэр, по прогнозам синоптиков, снегопад, который начнется сегодня, продлится несколько дней.

«Необходимо расставить акценты и быть уверенными, что все имеющиеся ресурсы задействованы грамотно. Для обеспечения безопасного движения обработка дорог должна начаться до прогнозируемого снегопада. Особое внимание в такой период необходимо уделить своевременному вывозу снега, чтобы он не скапливался и не мешал безопасному движению. У нас есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии», - отметил Юрий Шалабаев.

Руководителям дорожных предприятий поставлены задачи по увеличению количества задействованной на уборке снега техники, особое внимание необходимо уделить качеству проведения работ.

«Главам районов, руководителям ДУКов и дорожных предприятий необходимо сделать основной акцент на уборку снега на пешеходных тротуарах, входных группах внутридомовых территорий, общественных пространствах, скверах, площадях и других местах массового пребывания людей. Люди, уходя на работу, должны беспрепятственно до нее добраться, как по тротуарам, так и по автомобильным дорогам. Работы надо проводить, начиная с раннего утра 9 декабря и до полного завершения осадков. Ждать послаблений в эти дни от погоды не стоит», - сказал директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников сообщил, что в содержании улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода, без учёта погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, и вспомогательной техники задействована вся имеющаяся специализированная техника, в том числе 112 комбинированных дорожных машин, а также 950 дорожных рабочих в сутки. «Снегоуборочная техника и дорожные рабочие перешли на круглосуточный режим работы», - подчеркнул он.

Директор городского департамента благоустройства Антон Максимов отметил, что отдельно специализированная техника будет направлена на общественные пространства районов, на уборку скверов и площадей.

Кроме того, начальник управления административно-технического и муниципального контроля Максим Селезнев отметил, что работа будет усилена.

Как ранее сообщили в МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода», правилами благоустройства территории муниципального образования города предусмотрены предельно четкие сроки уборки территорий. «За четыре часа после снегопада должны быть убраны наиболее важные дороги, магистральные трассы, за шесть часов – остальные дороги на территории населенного пункта. Если снегопад не заканчивается, дорожники должны перейти на непрерывный режим уборки. В части придомовых территорий также предусмотрена правилами благоустройства ежедневная уборка, особенно в утренние часы. Если снегопад продолжается в течение всего дня, соответственно каждый час должна осуществляться уборка придомовой территории», - отметил директор МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.

Кодексом административных правонарушений Нижегородской области по статье 3.1 КОАП предусмотрены штрафы на граждан до 3 тысяч рублей, на юридические лица – 40 тысяч, на должностные лица - до 7 тысяч рублей.