Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием граждан.

В среду, 7 декабря, глава города Дзержинска провел очередной прием граждан в 2022 году. В рамках приема он встретился с жителями по вопросам, касающимся жилищно-коммунальных, а также личных проблем.

В частности, жители поселка Дачного, а точнее, жилого комплекса «Сосновый бор» обратились к главе с просьбой установить детскую площадку в районе домов 49-51 по улице Свободы. Для установки детской площадки необходимо сначала сформировать и поставить на кадастровый учет земельный участок, чем сейчас и занимается департамент градостроительной деятельности администрации города. Глава города поручил к апрелю 2023 года поставить участок на кадастровый учет, демонтировать находящиеся на нем объекты и установить детские качели, скамейки и малые архитектурных формы для детских игр.

«Этот прием не последний в этом году, но хотелось бы подвести некий итог. Отметил, что стало меньше жалоб на бытовые вопросы и больше конкретики. Еще раз напоминаю всем сотрудникам, работающим с жителями, о необходимости прямого и открытого диалога. Важно не просто помочь тому, кто к вам обратился, но и подробно, четко и своевременно дать информацию о ходе работы по его обращению, проинформировать о сроках, уже сделанной работе и перспективах! Не каждую задачу получается решить в течение двух-трех дней, даже 2-3 недель. И чаще всего это связано с необходимостью оформления документов, процедурой передачи или возвращения имущества в муниципальную собственность, закупкой необходимых материалов или оборудования. Поэтому необходимо не только работать в рамках закона и своих полномочий, но и держать жителей в курсе решения их вопросов!» – подчеркнул Иван Носков.

Отметим, что два заявителя получили помощь непосредственно в ходе приема главы. Семье пенсионеров Богатовых назначили консультацию по завершению оформления в собственность их гаража, а Юлия Головина получила разрешение на продажу автомобиля, полученного по наследству, в котором ей было отказано ранее.