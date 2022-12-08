Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году

Департамент финансов администрации города награжден дипломом победителя Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджетов для граждан в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».

Торжественная церемония награждения состоялась 7 декабря в Москве в рамках конференции «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики». Награда была вручена за спектакль «Сказ о Рубле-молодце и копейке-удальце», премьера которого состоялась 22 марта 2022 года в дзержинском Театре кукол. За год спектакль бесплатно посмотрели более 6 тысяч дзержинских школьников.

Проект был не только награжден дипломом конкурса, но и дополнительно отмечен как лучший среди всех проектов-победителей, представленных на конкурс юридическими лицами.

«В Дзержинске уже несколько лет реализуются несколько проектов инициативного бюджетирования, таких как «Город возможностей», «Вам решать!», «Формирование комфортной городской среды». Все проекты направлены на непосредственное участия жителей, а значит, мы со своей стороны должны сделать информацию о формировании, доходах и расходах бюджета максимально прозрачной, понятной и доступной всем горожанам, начиная с малышей. Финансовую грамотность и финансовую дисциплину нужно воспитывать с детства, как и любовь к своему городу, которая проявляется также и в ответственности за его настоящее и будущее, в грамотном и эффективном расходовании бюджета», – считает глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, в настоящее время депутаты городской Думы обсуждают проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Свои правки в проект бюджета внесли все думские фракции. Бюджет Дзержинска на 2023 год сформирован администрацией города с равенством доходов и расходов, без дефицита и профицита, и остается социально направленным. Такой принцип работы по распоряжению главы города Ивана Носкова реализуется в течение последних трех лет.

«В проекте бюджета предусмотрено выделение средств на завершение газификации поселка Пыра, строительство объездной дороги в районе поселка Дачного, проведение проектно-изыскательских работ на строительство дома культуры и детского сада в поселке Пыра, детского сада в новом жилом микрорайоне «Комсомольский» и другие важные для всех жителей проекты. При этом все социально значимые статьи, например, заработная плата сотрудников бюджетных учреждений, защищены, то есть обеспечены необходимым финансированием. Также мы продолжаем придерживаться долговой политики, направленной на поэтапное снижение доли муниципального долга к доходам», – подчеркнул заместитель главы города Дзержинска Сергей Федоров.

После заседания бюджетного комитета городской Думы, состоявшегося сегодня, итоговый вариант главного финансового документа будет вынесен на последнее в этом году заседание Думы. Оно запланировано на 15 декабря 2022 года.

Напомним, что с брошюрой по проекту городского бюджета, в которой доступно описаны основные его параметры, можно ознакомиться на сайте администрации города.