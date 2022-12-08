Проект «Посмотри на Нижний» выходит на межрегиональный уровень

В Нижнем Новгороде прошел пилотный межрегиональный трек цикла детских экскурсионных туров «Посмотри на Нижний», в котором приняли участие социально-активные ребята, участники поисковых и юнармейских отрядов из Казани. В течение трех дней они знакомились с основными городскими туристическими объектами и участвовали в интерактивных мероприятиях. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

По словам заместителя директора городского департамента развития туризма и внешних связей Елены Мишиной, межрегиональный трек был организован с целью масштабирования проектов Нижнего Новгорода и выхода на межрегиональный уровень в рамках развития детского внутреннего туризма и реализации проекта «Нижний Новгород – столица детского туризма».

«Проект «Посмотри на Нижний» стартовал в 2021 году и при поддержке главы города Юрия Шалабаева продолжает развиваться. Цикл детских экскурсионных туров создан по принципу конструктора треков, что дает возможность каждый раз создавать уникальный продукт. В проекте уже приняли участие более 5 тысяч ребят из Нижегородской области и еще 60 регионов России. С Казанью планируем долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас к нам приехали ребята из Казани, на следующий год планируется поездка нижегородских ребят – к ним. Впереди развитие цикла экскурсионных программ и выход не только на межрегиональный, но и международный уровень», - отметила Елена Мишина.

В первый день проекта «Посмотри на Нижний» школьники совершили обзорную экскурсию по территории Стрелки: познакомились с Кафедральным собором во имя Святого благоверного князя Александра Невского и объектами культурного наследия Пакгаузами. Ребята побывали в «Домике Каширина», где им рассказали о детстве знаменитого русского писателя Максима Горького, а вечером участвовали в тематическом квизе «Добро пожаловать в Нижний».

Во второй день ребята посетили Нижегородскую ярмарку и интерактивную экспозицию мультимедийного парка «Россия - моя история», экскурсии по Нижегородскому кремлю, канатной дороге и Усадьбе Рукавишниковых, а также приняли участие в вечернем фото-квесте.

В третий деть ребята встретились с городовым и посетили площадь Народного единства, улицу Рождественскую и Кожевенную.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» и МКУ «Комитет по развитию туризма города Казани».

«Получил незабываемые эмоции. Нижний Новгород с богатой историей. Обязательно вернусь сюда летом», - рассказал ученик 11 класса из Казани Данил Сергеев.

Как отметил сопровождающий ребят учитель одной из казанских школ Ильдар Сафин, город – каждый раз открывается по-новому. «Я уже бывал в Нижнем Новгороде. Но в этой поездке увидел его с другой стороны, посетил много мест, о которых не знал тогда. Для ребят – это очень познавательно. Они расширяют свой кругозор, узнают историю городов и России», - рассказал он.

Справка

Цикл детских экскурсионных туров «Посмотри на Нижний» реализован городской администрацией совместно с министерством образования, науки и молодежной политики, а также министерством культуры Нижегородской области. Основной целью которого является выявление конкурентоспособных, безопасных и востребованных детских туристских программ для продвижения среди целевых сообществ.