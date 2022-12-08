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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:08

Леонид Парфёнов поддержал телеканал-иноагент фотографией на фоне Нижегородского кремля

Данное фото он уже использует во второй раз
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Фото: соцсети Леонида Парфёнова

Фото: соцсети Леонида Парфёнова

Известный журналист Леонид Парфёнов поддержал телеканал «Дождь»* (внесен в реестр иностранных агентов) фотографией на фоне Нижегородского кремля. Публикацию он сделал на своей странице в соцсетях.

На кадре Леонид Парфёнов в чёрном костюме стоит с раскрытым зонтиком в руках на фоне Нижегородского кремля. Мужчина смотрит на небо, на котором не ни тучки. Журналист также прифотошопил на фотографию надпись: «Быть дождю!».

- Тот же снег на голову, - подписал публикацию журналист.

Леонид Парфёнов также объяснил, что эту фотографию он публиковал 26 августа 2021 года, когда телеканал признали в Российской Федерации иноагентом. Повторную публикацию он приурочил к тому, что вещание телеканала запретили и в Латвии.