В нижегородском СК не стали комментировать инцидент с гибелью айтишника Григория Коченова

Григорий Коченов погиб в Нижнем Новгороде 7 декабря. Фото: vk.com/agima

Креативный директор крупной российской IT-компании AGIMA Григорий Коченов ушел из жизни 7 декабря в Нижнем Новгороде. 41-летний айтишник погиб при странных обстоятельствах, его тело нашли под балконом своей квартиры в центре города. Его гибель вчера вечером подтвердили сотрудники AGIMA.

- Сегодня горький день для AGIMA и всех ее сотрудников. Гриша работал в компании с самого основания и был ее неотъемлемой частью. Без него наша работа и жизнь в AGIMA уже не будет прежней, - отмечают в компании.

Коллеги отзываются о нем как добром отзывчивом человеке, который «всегда приходил на помощь и был душой компании, мотиватором и примером», являлся очень образованным и создавал выдающиеся проекты.

Сразу после его гибели ряд телеграм-каналов написал, что трагедия произошла в момент, когда у мужчины в квартире проходили обыски.

- В сети сейчас много разной «желтой» информации о его гибели. Для нас он навсегда останется тем самым Гришей, которого мы знали: прекрасный человек, который ни разу не сделал ничего такого, чтобы заставило думать о нем плохо, - говорят в компании AGIMA.

В СУ СК России по Нижегородской области в свою очередь отказались давать какие-либо комментарии по произошедшей трагедии.