Детскую поликлинику №19 Канавинского района ждёт ремонт. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детскую поликлинику №19 Канавинского района ждёт ремонт, об этом информирует правительство Нижегородской области.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, детская поликлиника имеет три педиатрических отделения. И ремонтные работы пройдут в каждом отделении.

Так, в трехэтажном здании на улице Сергея Есенина отремонтируют фасад и кровлю. В отделении на улице Гордеевской будут модернизировать вентиляцию, лестничные пролеты, помещение подвала и систему видеонаблюдения. А в здании на улице Чкалова проведут ремонт системы вентиляции, кондиционирования и автоматической пожарной сигнализации.

Примечательно, что в 2022 году на проведение капитального ремонта поликлиники было выделено более 25 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов.

- Наша поликлиника ежедневно принимает более 1200 юных пациентов. В целом мы оказываем медицинскую помощь по 25 профилям для 30 тысяч детей, проживающих в Канавинском районе города, - рассказала главный врач медучреждения Ольга Бурова.

По словам Ольги Буровой, в конце 2021 года в поликлинику поступил цифровой рентгенодиагностический комплекс, который помог провести уже около 11 тысяч исследований. А в этом году медучреждение получило современный ультразвуковой аппарат.