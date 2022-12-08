Сильная метель надвигается на Нижний Новгород. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильная метель обрушится на Нижний Новгород в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, с 8 по 17 декабря в городе выпадет 45 мм осадков, а это сугробы высотой в полметра. Об этом написал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам главы города, коммунальные службы уже вышли на просыпку дорог, чтобы подготовить город к предстоящей непогоде. Также он отметил, что стихия бывает непредсказуемой: так, 22 ноября снежный циклон принес в регион ледяной дождь, который наделал много бед во всем регионе. Тогда в областном центре упали 600 деревьев, а в районах без света остались 112 тысяч человек.

- Поэтому то, что ждёт город в этот раз, мы сможем увидеть только по факту, - философски отметил Юрий Шалабаев.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погода», метель накроет Нижний Новгород в 19 часов.