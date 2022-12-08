Ввести мультимодальный тариф и заменить троллейбусы на электробусы хотят в Дзержинске

Рассматривается возможность подключить к мультимодальному тарифу вместе с автобусами и троллейбусами и электропоезда. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Введение мультимодального тарифа между Дзержинском и Нижним Новгородом, а также замену троллейбусов на электробусы обсудили в городе химиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Региональное министерство транспорта подключилось к этой работе, и мы считаем, что реально подобный мультимодальный маршрут запустить уже в следующем году, - сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Дениса Рябинин.

Планируют, что единый пересадочный тариф будет действовать в автобусах, троллейбусах и пригородных поездах. Обсудили власти и возможность замены троллейбусов на электробусы.

- Разработанная для этих целей финансово-экономическая модель развития муниципального транспортного предприятия находится на рассмотрении в министерстве транспорта. Нам важно получить поддержку правительства Нижегородской области в вопросе привлечения федеральных средств на приобретение нового подвижного состава, - рассказал первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев.

Напомним, что за последние годы город Дзержинск заметно преобразился – это отмечают не только сами жители, но и эксперты. Благоустройство общественных территорий, ремонт школ, новые автобусы – все это понемногу и порой незаметно делает лучше жизнь горожан. Что уже сделано в Дзержинске и что еще только предстоит, «Комсомолка» выяснила у мэра города Ивана Носкова.

Также власти прокомментировали петицию об отмене новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде. По мнению специалистов, долгое ожидание транспорта связано с нехваткой водителей.