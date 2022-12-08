Нижегородские спасатели доставили 6 тонн гуманитарного груза коллегам в Харцызск ДНР. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородские сотрудники МЧС доставили 6 тонн гуманитарного груза коллегам в город Харцызск Донецкой Народной Республики. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, нижегородские спасатели отправили новую пожарную технику: аварийно-спасательные инструменты, осветительные установки, огнетушители, пожарные краги, каски и комплекты боевой одежды пожарного-спасателя.

Кроме этого, спасателям города Харцызск доставили строительные материалы- фанеру и пиломатериалы. Они пойдут на ремонтно-восстановительные работы в спасательных частях города. Также часть материалов отдадут в пожарно-спасательную часть Иловайска.

Еще нижегородские сотрудники МЧС не забыли и о детях спасателей из Харцызска. Они получат новогодние подарки с символикой 800-летия Нижнего Новгорода, а также кондитерские изделия местного производства.