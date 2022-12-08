Новый мост через реку Санахта открыли в Чкаловском районе. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Чкаловском районе Нижегородской области построили мост через реку Санахта. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Старый мост через Санахту находился в аварийном состоянии, поэтому в 2019 году было принято решение закрыть его, что усложнило движение автомобилистам. Из-за этого местные жители были вынуждены пользоваться объездом по дороге Нижний Новгород — Иваново — Шопша.

По словам Глеба Никитина, к нему поступали обращения от местных жителей. Оказалось, в деревне Яковлево находится молочно-товарная ферма. И для стабильной работы им необходим мост.

Так, в 2021 году губернатор Нижегородской области посетил Чкаловский район и принял решение о строительстве долгожданного моста.

- И благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» все удалось сделать в срок. Дорогой будут пользоваться жители, в то же время сельскохозяйственное предприятие сможет развиваться, — сказал Глеб Никитин.

Работы по строительству моста были завершены еще в конце октября, а в ноябре объект был принят комиссией.

В 2022 году планировалось отремонтировать 26 мостов. Один из них уже построен, а мост через реку Ширмокша реконструировали. Еще на шести мостах заканчивают работы по ремонту конструктивных элементов, а на 18 мостах обновили дорожное покрытие.