Мининский университет провел “Школу лидеров” для студентов вуза

Мероприятия образовательного проекта “Школа лидеров” проходили в Мининском университете с 19 октября по 4 декабря этого года. Было проведено 16 образовательных треков, в которые входили мастер-классы, тренинги, встречи с лидерами в области образования, политики, предпринимательства. Всего в мероприятиях приняло участие 120 человек - студенты с высоким потенциалом, активисты и руководители студенческих объединений.

Образовательный проект “Школа лидеров” инициирован командой вуза и проводится впервые, но в планах сделать его системным и долгосрочным. Об этом рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

“Вопрос о развитии молодежной политики стоит на федеральном уровне. В Нижегородской области в целом и у нас в вузе в частности талантливые, амбициозные студенты, которые создают современные, яркие и самое главное уникальные проекты. Наша задача - поддержать их, помочь скорректировать и реализовать свои идеи в рамках студенческих объединений, далее региона, а потом и на федеральной арене. Мининский университет готов стать площадкой для формирования единого коммьюнити студенческой молодежной политики Нижегородской области”, - сказал он.

Итогом обучения в “Школе лидеров” стало выездное мероприятие на базе ДСООЦ ”Салют”. Там студенты сформировали команды и разработали и защитили проекты по усовершенствованию студенческой среды и развитию молодежной политики в Нижегородской области.

Все, кто принял участие в этой “Школе лидеров”, надеются, что мероприятия проекта станут ежегодным и у многих студентов появится возможность показать себя и свои сильные стороны, а также многому научиться.

“Такой формат идеален для саморазвития и “прокачки” soft skills. За 1,5 месяца интенсивов, лекций и встреч с крутыми спикерами я поняла, что хочу развивать себя, как руководителя. Сейчас мы запускаем проект “PROталант” о создании возможностей для наших ярких студентов, чтобы они могли выйти на новый уровень и принимать участие в региональных конкурсах, таких как “Студенческая весна”, - рассказала участница проекта “Школа лидеров”, студентка 2 курса лингвистического факультета Виктория Махаева.

К каждой команде студенческих проектов будут прикреплены кураторы из числа руководителей вуза, а инициативы студентов будут доработаны и представлены на студенческом проектном офисе. Лучшие идеи реализуют при поддержке вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина