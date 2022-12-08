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НовостиНовости компаний8 декабря 2022 9:54

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков встретится со студентами вуза

Встреча будет проходить 13 декабря как в офлайн, так и в онлайн форматах
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков встретится со студентами вуза

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков встретится со студентами вуза

Встреча ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова со студентами пройдет в Точке кипения Мининского 13 декабря в 14.30 по адресу: ул. Минина и Пожарского, 7. Каждый студент сможет задать интересующий его вопрос, так формат встречи запланирован как свободный диалог.

Кроме того Виктор Владимирович ознакомит студентов с итогами работы за год и расскажет о перспективах развития вуза, открытии новых факультетов и расширении партнерских связей.

“Обратная связь от студентов помогает нам выстраивать работу в соответствии, в том числе, с потребностями наших обучающихся и их видением будущего университета. И здесь мы учитываем сразу несколько ключевых направлений: от создания комфортной среды и до повышения качества образования”, - поделился ректор Виктор Сдобняков.

Зарегистрироваться для участия во встрече можно по ссылке. Онлайн трансляция будет доступна в официальной группе вуза Вконтакте.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина