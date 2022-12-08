Основные работы по расчистке нижегородских рек Имзы и Княгинки завершились. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подошли к концу основные работы по расчистке реки Имзы и ее притока реки Княгинки. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, расчистку рек проводили с помощью экскаватора. В ходе работ из русел рек извлекли около шести тысяч кубометров донных отложений, водной растительности и топляков. Кроме того, убрали аварийные деревья и кустарники.

После завершения работ проект предусматривает рекультивацию земель и посев трав. В настоящее время донные отложения вывозят на карту намыва.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что расчистка рек выполнена в рамках национального проекта «Экология».

- Национальный проект «Экология» — один из самых сложных в части используемых подходов, методик и технологий. Десятилетиями не проводились комплексные работы такого уровня, а небольшие реки становились «зоной отчуждения». Люди жили рядом, но пользоваться таким соседством было невозможно. Расчистка русел этих рек улучшит условия для 6,5 тысячи жителей региона. Эффект почувствуют и те, кто приезжает отдыхать на берег реки, — отметил Глеб Никитин.

Общая стоимость расчистки рек составила 10,6 миллионов рублей. Так, 2,5 миллионов рублей выделили из федерального бюджета, а 8,1 миллионов – из областного.

Примечательно, что на территории Нижегородской области протекает более 9 тысяч рек и ручьев. И из них 600 рек длиной более 10 километров, все они входят в бассейн Волги.

Обследование водных объектов все еще продолжается. Таким образом, можно установить экологическое состояние водоемов и в будущем включить их в перечень объектов для расчистки за счет средств из федерального бюджета.