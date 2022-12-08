Нижегородское «Торпедо» обыграло столичное ЦСКА в гостях

Николай Коваленко отметился двумя шайбами в третьем периоде. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:2 обыграла столичное ЦСКА в гостевом матче КХЛ 7 декабря. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, счет открыли хозяева на 6-й минуте встречи и до перерыва ответных шайб не последовало.

Второй игровой отрезок оказался сложнее для ЦСКА — нижегородцы начали набирать обороты и, оказавшись в большинстве, открыли счет своим шайбам. Первый в этом матче гол «Торпедо» на счету Игоря Ларионова. Хозяева не растерялись, и уже через несколько минут в воротах Ивана Кульбакова оказалась еще одна шайба.

Вопрос о победителе решился в третьем периоде. Сначала Николай Коваленко сравнял счет, и с этим москвичи уже ничего не смогли поделать - голкипер торпедовцев отражал все, что летело в его ворота. На последних минутах хоккейного поединка нижегородцы выиграли вбрасывание в зоне атаки и Кирилл Воронин выполнил молниеносный прострел в ближний угол. Спустя буквально несколько секунд Коваленко забил вторую свою шайбу уже в пустые ворота хозяев. За оставшиеся несколько секунд до финальной сирены хозяева уже никак не могли повлиять на результат этого матча.