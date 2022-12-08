Выплаты нижегородским ветеранам к Дню Победы хотят увеличить до 10 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодные денежные выплаты нижегородским ветеранам к Дню Победы могут увеличить до 10 тысяч рублей. Такой законопроект внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Законодательное собрание.

Так, размер выплаты к 9 мая составит от 3 до 10 тысяч рублей. Сумма зависит от категории граждан. Например, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для бывших узников концлагерей выплата составит 10 тысяч рублей.

Кроме того, участники Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей ежемесячно будут получать по 2 тысячи рублей.

Также законопроект предлагает ввести новые категории граждан - "дети военного времени", "дети-сироты военного времени", "несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год". Для них тоже установят меры социальной поддержки.

Если Законодательное собрание одобрит законопроект, то он может вступить в силу с 1 января 2023 года.