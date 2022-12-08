В личном кабинете клиента «ТНС энерго НН» появился новый раздел

«ТНС энерго НН» информирует о том, что на официальном сайте nn.tns-e.ru в личном кабинете частного клиента появился новый раздел «Начисления и платежи за последний платежный период».

Для удобства клиентов в этом разделе представлен подробный расчет суммы, выставленной в последней квитанции.

Раздел включает в себя:

• Расшифровку сумм, из которых складывается сумма «К оплате»;

• Расшифровку начислений за услугу «Электроснабжение»;

• Информацию о показаниях, принятых к расчету, и тарифах кли-ента.

Данное нововведение сделает расчеты за потребленную электроэнергию максимально прозрачными, и позволит клиентам контролировать начисления.