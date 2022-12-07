Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 17:53

Движение на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде перекроют на два месяца

Ограничения будут действовать до 10 февраля
Полина ШИБАЛКИНА
Движение на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде перекроют на два месяца.

Движение на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде перекроют на два месяца.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, ограничение будет действовать с 8 декабря до 10 февраля 2023 года. Проезд перекроют в районе дома № 32.

Как отметили в департаменте, на подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Нижегородским автомобилистам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.