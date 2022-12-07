Движение на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде перекроют на два месяца. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на проезде проспекта Ленина в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, ограничение будет действовать с 8 декабря до 10 февраля 2023 года. Проезд перекроют в районе дома № 32.

Как отметили в департаменте, на подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Нижегородским автомобилистам необходимо заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.