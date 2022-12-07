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НовостиОбщество7 декабря 2022 16:52

Режим ЧС из-за последствий ледяного дождя отменили в Нижегородской области

Режим ЧС был введен в 14 районах
Полина ШИБАЛКИНА
Режим ЧС из-за последствий ледяного дождя отменили в Нижегородской области.

Режим ЧС из-за последствий ледяного дождя отменили в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим ЧС, который был введен из-за последствий ледяного дождя, отменили в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время режим ЧС отменен в нескольких районах Нижегородской области: Арзамас и Бор, а также Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сергачский, Лысковский и Павловский районы. Также режим отменили в других районах: Пильнинский, Кстовский, Сеченовский и Сосновский.

Кроме этого, в других районах Нижегородской области отменили режим повышенной готовности.

Напомним, из-за ледяного дождя, обрушившегося на Нижегородскую область, в 14 районах региона был введен режим ЧС. 345 населенных пунктов Нижегородской области были вынуждены жить без электричества.