Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 15:11

Многодетные нижегородки с 20-летним стажем могут получить звание ветерана труда

Законопроект обсудят на заседании Заксобрания 15 декабря
Полина ШИБАЛКИНА
Многодетные нижегородки с 20-летним стажем могут получить звание ветерана труда.

Многодетные нижегородки с 20-летним стажем могут получить звание ветерана труда.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Многодетные нижегородки с 20-летним рабочим стажем могут получить звание ветерана труда. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

- Мама – самая сложная профессия на свете, а материнский труд – ответственный и почетный. Поэтому решение снизить требования к стажу многодетных мам для присвоения звания «Ветеран труда Нижегородской области» мы обсуждали давно, в том числе и с Ассоциацией многодетных семей Нижегородской области, - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина.

Кроме этого, депутаты Заксобрания хотят снизить стаж работы для присвоения этого звания работникам вредных производств. Так, женщинам понадобится стаж не менее 30 лет, а для мужчин 35 лет.

Законопроект обсудят на ближайшем заседании Законодательного Собрания 15 декабря.