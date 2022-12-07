Многодетные нижегородки с 20-летним стажем могут получить звание ветерана труда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многодетные нижегородки с 20-летним рабочим стажем могут получить звание ветерана труда. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

- Мама – самая сложная профессия на свете, а материнский труд – ответственный и почетный. Поэтому решение снизить требования к стажу многодетных мам для присвоения звания «Ветеран труда Нижегородской области» мы обсуждали давно, в том числе и с Ассоциацией многодетных семей Нижегородской области, - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина.

Кроме этого, депутаты Заксобрания хотят снизить стаж работы для присвоения этого звания работникам вредных производств. Так, женщинам понадобится стаж не менее 30 лет, а для мужчин 35 лет.

Законопроект обсудят на ближайшем заседании Законодательного Собрания 15 декабря.