Иван Носков: «Каждая победа, каждый кубок и медаль – это общее достижение спортсмена и тренера»

В администрации города по итогам 2022 года наградили спортсменов отделений тяжелой атлетики и футбола спортивной школы «Химик». Под руководством своих тренеров тяжелоатлеты в этом году стали победителями соревнований на уровне России и Приволжского федерального округа, а футбольная команда «Химик-2009» – чемпионом первенства Нижегородской области среди детско-юношеских команд. Спортсменов и их тренеров поздравил глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом Думы города Александром Терентьевым.

«С большим удовольствием наградил ребят и поздравил тренеров. Каждая победа, каждый кубок и медаль – это их общее достижение и вклад в развитие дзержинского спорта. Возможно, в связи с определенными событиями не во всех соревнованиях удалось принять участие, но ребята все равно много тренировались, сделали большой шаг вперед и заслуженно получили достойные награды. Со своей стороны, продолжаем развивать материально-техническую базу, в рамках программы «Дзержинск-100» будем оборудовать на стадионе зал тяжелой атлетики. И, конечно, делаем все, чтобы ребята расширяли географию участия в соревнованиях и получали от спорта истинное удовольствие. Новых побед и достижений в 2023 году каждому!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Спортсменки отделения тяжелой атлетики Анастасия Мишина и Дарья Лукоянова зимой 2022 года завоевали золото на Первенстве России в городе Старый Оскол. Ольга Голованова, за плечами у которой 18 лет тяжелой атлетики, стала победителем Чемпионата ПФО в мае в городе Бугульма, а Анастасия Мишина также завоевала золото в финале Спартакиады учащихся России.

«Для нас 2022 год был действительно очень удачным. Футболисты стали лучшими на уровне Нижегородской области, тяжелоатлетки в своих категориях вошли в число лучших в стране. Могу абсолютно точно сказать, что у нас нет случайных людей ни среди спортсменов, ни среди тренеров, и, наверное, в этом секрет нашего успеха. Мы одна большая семья, в которой есть место и здоровому соперничеству, и крепкой поддержке. Совсем недавно мы открыли зимний спортивный сезон, и надеюсь, он будет поистине «золотым». Благодарю администрацию города за постоянное содействие во всех наших мероприятиях и выездных соревнованиях!» – сказал директор спортивной школы «Химик» Марат Умяров.

По словам капитана футбольной команды «Химик-2009» Владислава Цветкова, всего в течение сезона состоялось 22 игры, 20 из которых завершились победой «Химика-2009». Общее количество забитых мячей в рамках Первенства составило 90 штук. Также в 2022 году команда стала чемпионом летнего первенства Нижнего Новгорода.

«Занимаюсь футболом уже восемь лет, когда-то предпочел его хоккею. Сначала был обычным игроком второго состава, потом – защитником первого состава, а сейчас я основной игрок и капитан команды. Всегда стараюсь настроить команду на положительные эмоции, чтобы игра была по-настоящему интересной и для нас, и для зрителей. Этим летом мы играли почти каждый день, понимали, что выступаем на очень престижных соревнованиях и не можем подвести свою спортшколу. Особенную радость и гордость испытывали, когда удавалось обойти сильных соперников», – рассказал капитан футбольной команды «Химик-2009» Владислав Цветков.

Всего на сегодняшний день в спортивной школе «Химик» культивируется пять видов спорта – тяжелая атлетика, волейбол, футбол, самбо и регби, а общее число спортсменов составляет более 500 человек, в том числе около 179 футболистов и почти 100 тяжелоатлетов. Также на территории спортшколы проводят свои тренировки ФК «Химик» и РК «Химик».