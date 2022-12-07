Подростков-вандалов заставили отмывать изрисованный ими подземный переход в Нижнем Новгороде

Фото: скрин из видео. Источник: телеграм-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Подростков-вандалов из скандального видеоролика, на котором они дебоширят в общественных местах Нижнего Новгорода, удалось найти. Молодых людей, изрисовавших подземный переход, заставили отмывать своё «художество». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- "Художники" сегодня приводят в порядок подземный переход в Нижнем. На днях они же и разрисовали эти стены, сами "похвалились" этим в соцсетях. Надеюсь, выводы уже сделали и подростки, и их родители, и те, кто хотел повторить, - написал глава региона.

Ранее в социальных сетях действительно разлетелось видео, опубликованное самими подростками. На заснятых кадрах юные нижегородцы вели себя очень вызывающе: они скакали и висели на поручнях в трамвае, матерились, разрисовывали стены перехода, устроили скандал с продавщицей и даже покурили толпой в кабинке общественного туалета в магазине.

Такое поведение вызвало осуждение со стороны общества и участников видеоролика тут же попытались разыскать. Результат оказался положительным, возможно, что теперь подростки больше не захотят нарушать общественный порядок и покой.

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