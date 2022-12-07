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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:11

Нижегородские власти выплатят около 635 миллионов рублей долга за «Стрелку»

Долг погасят до конца 2022 года
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские власти выплатят около 635 миллионов рублей долга за «Стрелку».

Нижегородские власти выплатят около 635 миллионов рублей долга за «Стрелку».

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородские власти выплатят 634,5 миллионов рублей долга за строительство станции метро «Стрелка», сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Напомним, станция метро была введена в эксплуатацию еще в 2018 году в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», данную сумму власти должны были выплатить ООО ПБ «Инженер» за дополнительные работы.

Изначально планировалось вернуть долг за счет целевой субсидии, которую в 2018 году губернатор привлек из резервного фонда правительства РФ на достройку «Стрелки». Но деньги пришлось вернуть как неиспользованные. Получить субсидию еще раз не вышло.

В итоге долг будет выплачен из бюджетов города и области. Так, Нижегородская область предоставит большую часть средств - 628 миллионов рублей. И еще 6 миллионов рублей доплатит бюджет Нижнего Новгорода.

Рассчитаться с фирмой нужно было еще в апреле. Но прокуратуре в судебном порядке удалось добиться отсрочки до конца 2022 года.