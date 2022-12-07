Нижегородские власти выплатят около 635 миллионов рублей долга за «Стрелку». Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородские власти выплатят 634,5 миллионов рублей долга за строительство станции метро «Стрелка», сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Напомним, станция метро была введена в эксплуатацию еще в 2018 году в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает «Коммерсант-Приволжье», данную сумму власти должны были выплатить ООО ПБ «Инженер» за дополнительные работы.

Изначально планировалось вернуть долг за счет целевой субсидии, которую в 2018 году губернатор привлек из резервного фонда правительства РФ на достройку «Стрелки». Но деньги пришлось вернуть как неиспользованные. Получить субсидию еще раз не вышло.

В итоге долг будет выплачен из бюджетов города и области. Так, Нижегородская область предоставит большую часть средств - 628 миллионов рублей. И еще 6 миллионов рублей доплатит бюджет Нижнего Новгорода.

Рассчитаться с фирмой нужно было еще в апреле. Но прокуратуре в судебном порядке удалось добиться отсрочки до конца 2022 года.