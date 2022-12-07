Житель Арзамаса получил 20,5 лет колонии строгого режима за похищение и развращение девочек

Ранее подозреваемый был неоднократно судим за грабежи и разбой. Фото: СОЦСЕТИ

20 лет 6 месяцев колонии строгого режима получил житель Арзамаса, признанный виновным в похищении четырех девочек и совершении действий сексуального характера в отношении одной из них. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, свои преступные деяния злоумышленник совершал в феврале прошлого года. Находясь в квартире на улице Свободы, мужчина развращал 11-летнюю девочку, а спустя три дня совершил еще несколько нападений. Всем кроме 12-летней школьницы удалось от него сбежать.

- Под угрозой ножа он отвел малолетнюю в свою квартиру в доме по улице Свободы города Арзамаса и удерживал. Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы. В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий вечером того же дня злоумышленник был задержан, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позднее выяснилось, что нападений было несколько, а до этого подозреваемый был неоднократно судим за грабежи и разбой. В общей сложности он уже провел в тюрьме 14 лет.

Собранных доказательств оказалось достаточно для утверждения обвинительного заключения. Затем уголовное дело было передано в суд, где было рассмотрено. В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.