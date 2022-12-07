Выксунские «моржи» встали на коньки и устроили заплыв в -10 градусов

Фото: Выксунские моржи (https://vk.com/morzh_vyksa).

Необычную картину днем 5 декабря могли наблюдать жители Выксы на одном из местных водоёмов, где на льду в купальниках задорно каталась толпа людей. Позже эти же люди весело плескались в проруби и всё это в минусовую температуру! Как оказалось, так отдохнуть решили любители зимнего плавания – «моржи».

- Погода шикарная, настроение прекрасное, компания весёлая, фото вообще огонь! Наши моржи настолько крутые, что не только кататься на коньках умеют, но и плавать в них, - написал администратор группы «Выксунские моржи».

Публикацию также сопроводили кадрами с данного мероприятия. Вот местные моржи катаются на коньках, вот они водят хоровод и радостно позируют на фоне проруби. Также есть и видео, на котором один из «моржей» сначала едет по льду на коньках, а потом прыгает в холодную воду и плывёт. Судя по прогнозам синоптиков, в этот день было довольно морозно, все -10 градусов.

Напомним, что в Нижегородской области все еще сохраняются гололед и изморозь. Из-за неблагоприятных погодных явлений могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом ЛЭП и линий связи.

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