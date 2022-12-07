Стипендию имени А.И. Дельвига в 2022 году получили более 40 студентов нижегородских вузов и ссузов

Обладателями корпоративной стипендии имени А.И. Дельвига* в 2022 году стали 42 нижегородских студента. Стипендия выплачивается в рамках договоров о сотрудничестве между АО «Нижегородский водоканал» и учебными заведениями высшего и среднего специального образования Нижнего Новгорода. В этом году в конкурсе приняли участие студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Отбор участников основан на наличии у конкурсантов мотивации для работы в Нижегородском водоканале. Чтобы соответствовать данному критерию отбора, студенту необходимо пройти несколько испытаний. Первое задание творческое - участники должны написать эссе по одной из двух тем: «Почему я хочу работать в АО «Нижегородский водоканал»» или «Что я могу предложить для улучшения работы АО «Нижегородский водоканал»». Авторы наиболее интересных эссе приглашаются на второй этап отбора - собеседование с заместителем генерального директора по корпоративной работе предприятия. В ходе беседы оцениваются изложенные в эссе идеи, заинтересованность конкурсанта в теме водоснабжения и водоотведения, стремление после учебы пойти работать в Нижегородский водоканал. Кроме вышеперечисленного, учитывается также факт прохождения студентом практики и участия в проекте «Кросс-функциональная стажировка АО «Нижегородский водоканал»».

Дополнительными критериями отбора претендентов являются:

– успешное освоение студентом программы теоретической и практической подготовки по направлению подготовки или специальности;

– наличие у студента призовых мест в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах,

– активное участие в научных конференциях, форумах,

– наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях,

– активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения.

Стипендия назначается по итогам летней и зимней сессии и выплачивается студентам в течение пяти месяцев: с сентября по январь и с февраля по июнь. Студент, уже получавший стипендию, может побороться за её получение повторно.

Очередной этап приёма конкурсных работ начнется в январе 2023 года. Для получения более подробной информации об условиях, сроках и порядке участия в конкурсе можно обратиться в отдел подбора, оценки и развития персонала, позвонив по телефонам 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправив заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru

*Стипендия учреждена АО «Нижегородский водоканал» в 2019 году в память инженера Андрея Ивановича Дельвига, по проекту которого в 1847 году в Нижнем Новгороде был запущен первый водопровод. Получателями стипендии с 2019 года стали более 140 студентов нижегородских вузов и ссузов.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»