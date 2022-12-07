В Нижнем Новгороде восстановят исторические захоронения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программу по восстановлению захоронений известных нижегородцев запустят в 2023 году. Об этом информирует издание ТАСС со ссылкой на главу агентства «АСИРИС» Илью Лагутина.

Илья Лагутин отметил, что на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде похоронено много нижегородцев, которые оставили большой след в жизни региона. Так, есть захоронения семьи декабриста Ивана Анненкова, композитора Александра Касьянова, писателя-реалиста Павла Ивановича Мельникова-Печерского, дочери Максима Горького и супругов Яворских.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге действует похожая программа. Например, в скором времени будут реставрировать склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, в котором снималась часть фильма Алексея Балабанова "Брат".

- В силу тех или иных причин не остается людей, которые бы следили за захоронениями, и они приходят в упадок. Нам необходимо искать новый подход к сохранению исторических захоронений, чтобы люди могли совершить паломничество к могилам важных для города людей и узнавать об их жизни, - сказал Илья Лагутин.

Так, на первом этапе работы планируют провести на двадцати захоронениях.